Anschlagsgefahr in Hagen : Mit Video: Sprengstoffattacke auf Synagoge geplant? Mehrere Festnahmen

Anschlagsgefahr auf Synagoge in Hagen: Ein 16-Jähriger soll eine Sprengstoffattacke geplant haben – es gibt mehrere Festnahmen.

Hagen | Nach dem Polizeieinsatz an der Synagoge in Hagen hat es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mehrere Festnahmen gegeben. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte der dpa am Donnerstag zunächst nur die Festnahme eines Jugendlichen bestätigt. Über mehrere Festnahmen hatte zuvor der WDR berichtet. Laut "Spiegel" soll ein 16-jähriger Syrer ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.