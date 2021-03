Verdacht der Volksverhetzung : Attila Hildmann flüchtet in die Türkei – Haftbefehl kann nicht vollstreckt werden

Auch wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wird der Koch gesucht.

Berlin | Der Verschwörungserzähler Attila Hildmann ist nach Erkenntnissen der Berliner Staatsanwaltschaft in der Türkei. Ein Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Volksverhetzung könne nicht vollstreckt werden, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Damit sei zeitnah auch nicht zu rechnen. In dem Ermittlungsverfahren gegen den 39-Jährigen überprüft die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.