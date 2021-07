Überflutungen und Dauerregen : Häuser eingestürzt: Tote und viele Vermisste in der Eifel

+++ Vier Tote im Landkreis Ahrweiler +++ Häuser in der Eifel eingestürzt, Dutzende Vermisste +++ Zwei Feuerwehrmänner sterben im Märkischen Kreis +++ Steinbachtalsperre in Euskirchen droht zu brechen +++

Altena/Werdohl/Wuppertal/Trier | Im Landkreis Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) sind vier Menschen nach schweren Überflutungen ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Morgen. Die genauen Umstände seien noch unklar. Die Opfer wurden demnach an mehreren Orten gefunden. Es werden weiterhin Dutzende Menschen vermisst. In der Nacht zum Donnerstag waren dort ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.