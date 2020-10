Verdacht der Freiheitsberaubung : Großeinsatz am Niederrhein: Polizei befreit Menschen auf Eventgelände

Noch ist vieles unklar, doch die Polizei in Goch ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es geht um den Verdacht der Freiheitsberaubung.

21. Oktober 2020, 11:49 Uhr

Goch | Auf dem Areal einer Eventagentur in Goch am Niederrhein ist die Polizei nach dem Verdacht auf Freiheitsberaubung mit größerem Aufgebot angerückt. Es seien eine oder mehrere Menschen gegen ihren Willen festgehalten worden, sagte eine Sprecherin der Polizei im Kreis Kleve.

Es habe keine Verletzten gegeben. Die Zusammenhänge seien noch unklar, es habe sich aber nicht um eine Geiselnahme gehandelt, wie zuletzt in der JVA in Münster. Dort hatte die Polizei den Geiselnehmer erschossen.

Viele Hintergründe noch unklar

Die Polizeiaktion in Goch lief am Morgen noch. Eine festgehaltene Person, die man in Sicherheit gebracht habe, werde aktuell befragt. Ob es weitere Betroffene gab, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Der Verdacht richte sich gegen Verantwortliche des Unternehmens, hieß es zunächst.

Dabei gibt es laut Polizeisprecherin Hinweise darauf, dass es sich um Personen handele, "die im Zusammenhang mit einer Glaubensgemeinschaft stehen und die auf dem Eventgelände einer Geschäftstätigkeit nachgehen und verschiedene Veranstaltungen durchführen". Der Aktion in den frühen Morgenstunden seien Ermittlungen und ein Durchsuchungbeschluss vorausgegangen.