Notfälle : Großbrand in Stuttgarter Busdepot zerstört 25 Busse

Die Ursache für ein Großfeuer in einem Busdepot in Stuttgart ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen sind schwierig, weil die Halle einsturzgefährdet ist.

Stuttgart | Es liegt Brandgeruch in der Luft, die unter dem Dach angebrachte Uhr zeigt genau 20.00 Uhr an. Im Busdepot des Nahverkehrsunternehmen SSB in Stuttgart sind am Freitag ausgebrannte Fahrzeuggerippe zu sehen. Am Tag nach dem Großbrand mit einem Schaden in Millionenhöhe löscht die Feuerwehr noch einzelne Glutnester. Insgesamt sind 25 Busse vollstän...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.