Brände : Großbrand in Kölner Schule: Kein Unterricht für die Schüler

Hohe Flammen und dichter Rauch zerstören am Montagabend Teile einer Kölner Schule. Bei den Löscharbeiten bricht zudem ein Dachstuhl zusammen. Für Hunderte Schüler und Schülerinnen fällt der Unterricht zunächst aus.

Köln | Nach einem Großbrand an einer Kölner Schule fällt der reguläre Unterricht für Hunderte Schüler und Schülerinnen bis auf Weiteres aus. Am Montagabend stand das Schulgebäude in Flammen, etwa 100 Feuerwehrleute waren die gesamte Nacht im Einsatz, wie die Rettungskräfte mitteilten. Der Dachstuhl wurde komplett zerstört. Die Brandursache war zunächst un...

