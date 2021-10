Gott* oder Gott+ : Gott mit Gendersternchen: Jung-Katholiken fordern neue Schreibweise

Wenn es nach jungen Katholiken geht, wird der christliche Gott bald so geschrieben: Gott* oder Gott+, als Maßnahme gegen ein allzu männlich geprägte Gottesbild.

Düsseldorf | Ein katholischer Verband will Gott künftig möglicherweise mit Gendersternchen schreiben. Die Schreibweise wäre dann "Gott*". Eine andere Option, die derzeit diskutiert wird, ist "Gott+", also mit einem Pluszeichen, das aber auch als Kreuz gelesen werden könnte. All das solle deutlich machen, dass Gott nicht automatisch als alter weißer Mann mit Bart g...

