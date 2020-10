Auf Eventgelände am Niederrhein : Großeinsatz bei Sekte: Frau befreit – „Prophet“ festgenommen

Die Polizei in Goch ist am Mittwochmorgen mit einem Großaufgebot auf eine Sekte gestoßen. Eine Frau wurde befreit.

Avatar_shz von dpa und afp

21. Oktober 2020, 11:49 Uhr

Goch | Bei einem größeren Polizeieinsatz in Goch am Niederrhein sind die Ermittler auf dem Gelände eines ehemaligen Klosters offenbar auf eine Sekte gestoßen. Anlass für die Durchsuchung war neben dem Verdacht auf Freiheitsberaubung auch der Verdacht auf unerlaubten Waffenbesitz. Letzterer erhärtete sich laut Staatsanwaltschaft nicht. Bei den beiden gefundenen Schusswaffen handle es sich um Schreckschusswaffen, für die keine Erlaubnis nötig sei.

Polizei nimmt "Propheten" fest

Ein 58 Jahre alter Niederländer, der sich selbst als "Prophet" bezeichne, sei festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur.

Die Beamten trafen bei der mehrstündigen Aktion "mit Unterstützung einer Hundertschaft" insgesamt 54 Personen an, darunter auch Kinder. In einem Wohngebäude stieß die Polizei auf die 25-Jährige, die angeblich gegen ihren Willen festgehalten wurde. Ob dem so war werde noch geprüft. Die Frau werde derzeit vernommen. Es habe keine Verletzten gegeben und sich auch nicht um eine Geiselnahme gehandelt, wie zuletzt in der JVA in Münster. Dort hatte die Polizei den Geiselnehmer erschossen.