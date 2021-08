England : Gewalttat mit sechs Toten in Plymouth - Hintergründe unklar

Im englischen Plymouth sind mehrere Menschen gewaltsam ums Leben gekommen. Die Polizei stuft den Vorfall nicht als Terror ein. Viele Fragen zu den Hintergründen sind noch völlig offen.

Plymouth | Bei einer Gewalttat in der südenglischen Stadt Plymouth sind nach Angaben der Polizei sechs Menschen ums Leben gekommen. Nach Medienberichten wurde zudem eine nicht näher genannte Zahl von Menschen verletzt. Unter den Toten sei auch der mutmaßliche Täter, twitterte die Devon and Cornwall Police am frühen Freitagmorgen. Alle Opfer - drei Männer und ...

