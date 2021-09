Justiz : Geständigem Mörder von Sarah Everard droht lebenslange Haft

Tagelang dominierte die Suche nach der Londonerin Sarah Everard die Schlagzeilen in Großbritannien - der Mord an der 33-Jährigen erzürnte das Land. Nun steht der juristische Abschluss des Falls bevor.

London | Dem geständigen Mörder der Londonerin Sarah Everard droht ein Leben hinter Gittern. Richter Adrian Fulford will heute das Urteil gegen den 48 Jahre alten Polizisten verkünden. Die Umstände der Tat, die das Land in Atem gehalten hatte, rechtfertigten eine lebenslange Haft ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung, sagte Staatsanwalt Tom Little am Mitt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.