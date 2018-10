Ermittlungen "in alle Richtungen" : Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof: Polizei schließt Terror-Hintergrund nicht aus

Der Täter wurde laut Polizei schwerst verletzt und muss reanimiert werden.

von Christian Ströhl und dpa

15. Oktober 2018, 19:20 Uhr

Köln | Die Kölner Polizei schließt nach der Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof einen terroristischen Hintergrund nicht aus. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte eine Polizeisprecherin am Montagabend in Köln. Bei der Geiselnahme soll der Mann nach Angaben eines weiteren Sprechers auch geäußert haben, dass er zur Terrorormiliz IS gehöre.

Etwa zwei Stunden hatte der Mann sich mit einer Frau als Geisel in einer Apotheke im Gebäude des Bahnhofs verschanzt. Die Frau wurde bei der Geiselnahme leicht verletzt. Der Täter wurde laut Polizei schwerst verletzt und muss reanimiert werden.

Erste Notrufe hatten die Polizei am Mittag erreicht. Dort war zunächst nur von einer "Bedrohungslage" in einer Apotheke die Rede. Der Vorplatz des Hauptbahnhofs zum Dom wurde gesperrt und gesichert. Auch den Breslauer Platz an der Rückseite des Bahnhofs, an dem die Apotheke liegt, sperrten Einsatzkräfte großräumig ab. Spezialeinsatzkräfte sammelten sich dort und bereiteten sich auf den Zugriff vor.

Starke Auswirkungen auf den Bahnverkehr

Einsatzkräfte konnten Kontakt mit dem Geiselnehmer aufnehmen. Über Forderungen des Mannes wurde zunächst nichts bekannt. Im Kurznachrichtendienst Twitter warnte die Polizei: "Bitte meiden Sie den Bereich." Der Bahnhof wurde evakuiert, Züge wurden weiträumig umgeleitet. Einige Züge endeten vorzeitig. Da auch die Schnellstrecke nach Frankfurt nach einem ICE-Brand gesperrt ist, stand nahezu der komplette Bahnverkehr rund um Köln still. Aktuelle Informationen erhalten Reisende auf den Internetseiten der Deutschen Bahn.

Wie die Polizei zudem am Montagabend mitteilte, hatte der Geiselnehmer zuvor einen Molotowcocktail in einem Bahnhofsrestaurant gezündet. Dadurch sei ein 14-Jähriges Mädchen verletzt worden. Sie habe Brandverletzungen erlitten und befinde sich im Krankenhaus. Die Sprinkleranlage löste aus. Das habe den Täter wohl unter anderem dazu veranlasst, das Restaurant zu verlassen.

Am Tatort sind laut Kriminalpolizei Papiere eines 55 Jahre alten Syrers gefunden worden. Demnach habe der Besitzer dieser Papiere eine Duldung bis Mitte 2021 erhalten. Der Geiselnehmer sei mit "hoher Wahrscheinlichkeit" der Passinhaber. Die Ermittler betonten gleichzeitig, dass die Identität des Täters aber noch nicht eindeutig geklärt sei. Der Inhaber des gefundenen Dokumentes von 2016 sei umfangreich wegen verschiedener Delikte wie Diebstahl und Drogen bekannt.

Der Kölner Hauptbahnhof ist einer der wichtigsten Eisenbahnknoten am Rhein, er liegt im Stadtzentrum direkt neben dem Kölner Dom. Täglich durchströmen ihn rund 1300 Züge und bis zu 280.000 Reisende auf elf Gleisen.