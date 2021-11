Satellitenbilder : Mögliche Zielübungen: China baut US-Kriegsschiffe in der Wüste nach

Das chinesische Militär hat präzise Modelle von Flugzeugträgern und anderen US-Kriegsschiffen in der Wüste platziert – das zeigen Satellitenbilder. Sie sollen wohl Zielübungen dienen.

Peking | Das chinesische Militär hat nach amerikanischen Angaben Attrappen eines Flugzeugträgers und zwei anderer Kriegsschiffe der USA für mögliche Zielübungen in der Wüste gebaut. Wie aus einem Montag vorliegenden Bericht des US Naval Institutes in Annapolis (US-Bundesstaat Maryland) hervorgeht, zeigen Satellitenaufnahmen die Nachbildungen in der Ruoqiang-Ge...

