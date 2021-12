Königs Wusterhausen : Fünf Tote in Haus in Brandenburg entdeckt

Die Polizei hat in einem Wohnhaus in Brandenburg fünf Tote gefunden, darunter drei Kinder. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus. Laut Staatsanwaltschaft wiesen die Opfer Schuss- und Stichverletzungen auf.

Königs Wusterhausen | Bei den fünf Toten in Königs Wusterhausen handelt es sich um zwei Erwachsene und drei Kinder. Das teilten die Staatsanwaltschaft Cottbus und die Polizeidirektion Süd am Samstag mit. Die drei Kinder seien im Alter von 4, 8 und 10 Jahren, die beiden Erwachsenen im Alter von 40 Jahren. Die Polizei hatte in einem Wohnhaus in Königs Wusterhausen am S...

