Sachsen-Anhalt : Frau bei Fotoshooting in Leoparden-Gehege schwer verletzt

Bei Nebra soll eine Frau in einem Gehege fotografiert werden, in dem Leoparden gehalten werden. Doch sie wird gebissen und schwer am Kopf verletzt. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar.

Halle/Nebra | Bei einem Fotoshooting in einem Leoparden-Gehege ist eine Frau in Sachsen-Anhalt von dem Tier gebissen und schwer verletzt worden. Die 36 Jahre alte Frau aus Thüringen sei mit schweren Kopfverletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden, so die Polizei. Bereits am Dienstagabend hatte der Burgenlandkreis mitgeteilt, dass ...

