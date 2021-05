Französischer Serienmörder : Das „Monster der Ardennen“ ist tot: Fourniret stirbt mit 79 Jahren

Der französische Serienmörder Michel Fourniret ist tot. Er missbrauchte und tötete mindestens acht Mädchen und Frauen.

Paris | Der französische Serienmörder Michel Fourniret ist tot. Der 79-Jährige starb am Montag im Krankenhaus, wie die Pariser Staatsanwaltschaft mitteilte. Er sei etwa um 15 Uhr gestorben, hieß es in einer Mitteilung. Fourniret hatte mindestens acht Frauen und Mädchen vergewaltigt und ermordet. Er wurde deshalb 2008 und 2018 in zwei Prozessen zu lebenslanger...

