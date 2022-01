Gräueltat in Frankreich : Mann erscheint mit Penis und Kopf von Mordopfer auf Polizeiwache

Im malerischen Fréjus in Südfrankreich spielt sich eine schreckliche Gräueltat ab: Ein Mann begeht einen Mord, trennt seinem Opfer Kopf und Penis ab und geht damit zur Polizei.

Fréjus | Die Polizei in Südfrankreich hat einen Mann festgenommen, der sich – mit dem abgeschnittenen Kopf und Penis eines anderen Mannes in der Tasche – selbst gestellt hat. Das teilten die Gendarmerie in der Region Provence Alpes Côte d'Azur und die Staatsanwaltschaft am Freitag mit und bestätigten damit einen Bericht der Tageszeitung "Var Matin". Das Motiv ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.