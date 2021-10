„Mami schläft“ : Frankreich: Zwei Mädchen leben tagelang mit toter Mutter in Wohnung

In Frankreich finden Polizisten in einer Wohnung eine tote Frau und ihre zwei Kinder. Sie hatten den Beamten noch gesagt: "Seid leise, Mami schläft".

Le Mans | Zwei kleine Mädchen im Alter von fünf und sieben Jahren haben mehrere Tage allein neben der Leiche ihrer verstorbenen Mutter in einer Wohnung in Frankreich gelebt. Wie die Staatsanwaltschaft in Le Mans am Samstag mitteilte, hatten Polizisten die Mädchen und die Leiche am Mittwoch in der Wohnung in der Stadt im Nordwesten Frankreichs gefunden. Die Schu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.