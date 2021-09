Jamel : Forstrock-Festival zeigt dem Extremismus die rote Karte

Nach einer Corona-Zwangspause hat das Festival in dem kleinen Ort Jamel bei Wismar wieder ein Zeichen für Demokratie und gegen Extremismus gesetzt. Mit dabei auch prominente Künstler.

Jamel | Das Forstrock-Festival in Jamel hat nach einer Corona-Zwangspause in diesem Jahr wieder lautstark Stimmung gemacht gegen Extremismus in Deutschland. „Das kleine Forstrock-Festival 2021 war durch und durch ein Erfolg“, sagte Organisatorin Birgit Lohmeyer zum Abschluss am Samstagabend. Sie und ihr Mann Horst veranstalten das Festival seit 2007, sie w...

