Einsatz am Zugspitz-Massiv : Flutwelle in Höllentalklamm: Mehrere Menschen gerettet

Am Fuß der Zugspitze liegt die bei Wanderern beliebte Höllentalklamm. Durch sie kann man auf Deutschlands höchsten Berg aufsteigen. Am Montag rauscht plötzlich eine Flutwelle durch die Klamm. Es gibt mehrere Vermisste.

Grainau | Eine Flutwelle hat in der Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze mehrere Menschen mitgerissen. Derzeit laufe ein Rettungseinsatz der Bergwacht, die Menschen aus dem Wasser berge, teilte die Polizei am frühen Montagabend mit. Vier bis fünf Menschen seien aus dem Wasser gerettet worden, sagte Polizeisprecher Stefan Sonntag. „Man muss davon ausgehen, das...

