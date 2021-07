Absage erhalten : „Keine flinken Frauenhände“: Bewerber klagt wegen Diskriminierung

Weil er "keine flinken Frauenhände" hat, soll eine Firma bei Nürnberg einen Jobbewerber abgelehnt haben. Dieser klagt deshalb nun wegen Diskriminierung vor dem Nürnberger Arbeitsgericht.

Nürnberg | Der Kläger fordere eine Entschädigung in Höhe von 8000 Euro, sagte ein Gerichtssprecher am Montag. Wenn sich beide Seiten nicht einig werden, könnte sich das Verfahren noch über Monate hinziehen. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung hatte sich der Mann als Bestücker für Digitaldruckmaschinen bei einer Firma in Altdorf bei Nürnberg beworben. Noch a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.