„Hochzeit auf den ersten Blick 2018“ : Fake oder Wissenschaft? Das sagen die Sat.1-Experten zu ihrer Show

Die Sat.1-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“ geht in die fünfte Staffel. Wie sehen die Experten die sensiblen Aspekten des Formats?

von Daniel Benedict

03. November 2018, 00:08 Uhr

Berlin | „Hochzeit auf den ersten Blick“ geht in die fünfte Runde. Wir haben vorab mit den Experten der Sat.1-Reihe gesprochen.

Quotenerfolg mit echten Ehen

Zum fünften Mal stiftet Sat.1 in der Kuppelshow „Hochzeit auf den ersten Blick“ Ehen: Aus einem Pool von Heiratswilligen kombinierten drei Experten dabei auf Grundlage psychologischer Tests ideale Paare. Braut und Bräutigam treffen dann auf dem Standesamt zum ersten Mal aufeinander, um vor laufender Kamera eine rechtsgültige Ehe einzugehen. Sat.1 begleitet die Frischvermählten beim Kennenlernen; nach einer Testphase entscheiden die Kandidaten, ob die Ehe funktioniert oder ob sie die Scheidung wollen. Für den Sender lohnt sich das Experiment: Im letzten Jahr erreichte „Hochzeit auf den ersten Blick“ im Schnitt 2,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 16 Prozent der umworbenen 14- bis 49-Jährigen.

Wie viel Paare sind noch zusammen?

Und wie sieht es für die Menschen aus, die ihre Ehe zur TV-Unterhaltung machen? Von den 17 Paaren, die Sat.1 bislang zum Altar geführt hat, sind drei noch verheiratet. Die Trefferquote liegt damit bei etwa 18 Prozent. „Erstaunlich gut, wenn man bedenkt, dass es sich um ein Experiment mit unglaublichen Herausforderungen handelt“, sagt die Psychoanalytikerin und Sat.1-Expertin Sandra Köhldorfer. „Eine Person zu heiraten, die man noch nie zuvor gesehen hat, hohe Erwartungen an den Partner – und Erwartungen des Partners an Sie selbst. Es sind große Veränderungen, die auch mit Stress einhergehen. Doch trotz der Herausforderungen ist Liebe entstanden.“ Markus Ernst, der das Format als Diplompsychologe begleitet, dämpft zugleich die Erwartung: „Wir können viel dazu sagen, wie gut die Basis zweier Menschen für eine langfristige und glückliche Beziehung ist und sind dabei natürlich in nicht unerheblichem Maß auf die Offenheit und Ehrlichkeit der Teilnehmer angewiesen. Auf die konkrete Beziehungsgestaltung und insbesondere die Bereitschaft, in die Partnerschaft zu investieren, haben wir dann nur noch wenig Einfluss.“

Vanessa und Peter: das übersehene Liebespaar

Der Sender selbst weist nicht nur auf drei, sondern sogar auf vier Paare hin, die ihr Glück der Kuppel-Show verdanken. Der Schönheitsfehler: In einem Fall hatten die Experten den Eheleuten ganz andere Partner zugewiesen; kennengelernt haben Vanessa und Peter sich erst, nachdem ihre jeweiligen TV-Ehen gescheitert waren. Wie konnten die Profis den Treffer übersehen? „Wir hatten es nicht übersehen“, sagt Köhldorfer. Markus Ernst stimmt ihr zu. Die Zwei wohnten Hunderte Kilometer auseinander, berichtet er, und hatten einen Umzug ausgeschlossen. „Dass die beiden jetzt glücklich miteinander sind und sogar schon Nachwuchs bekommen haben, freut mich aber riesig“, sagt Ernst.

Warum schreibt kein Fachblatt über dieses Experiment?

Immer wieder betont Sandra Köhldorfer bei Sat.1 den wissenschaftlichen Charakter der Reality-Reihe. Wo also bleibt die Fachpublikation zu der spektakulären Versuchsanordnung einer Ehe auf Basis von Testergebnissen? „Wir haben öfter im Team diskutiert, ob wir quantitative oder qualitative Forschungsergebnisse publizieren sollen“, antwortet Köhldorfer. „Bislang haben wir entschieden, davon abzusehen, vor allem da es sich auch um sensible Daten handelt und um die Persönlichkeit der Teilnehmer zu schützen.“ Deren Geschichte ist durch die Ausstrahlung allerdings schon jetzt einem Millionenpublikum bekannt.

Verfälscht die Kamera das Ergebnis?



Diese Öffentlichkeit dürfte das Experiment nicht unwesentlich beeinflusst. Man sieht es schon im Standesamt, wo die Braut- oder Bräutigam-Seite immer wieder mal eher dünn besetzt bleibt: Nicht alle Angehörigen ziehen voll mit, wenn das Fernsehen in der eigenen Familie Schicksal spielt. Beeinflusst die Kamera am Ende sogar das Ergebnis der Befragungen? „Natürlich ist mir bewusst, dass es für viele Singles eine enorme Herausforderung ist, über intime Details mit jemand fast völlig Fremden zu sprechen“, antwortet Beate Quinn. Die Sexualtherapeutin erkundet bei Sat.1 das Intimleben der Kandidaten. „Deshalb nähere ich mich dem Thema langsam an.“ Zuerst umschreiben die Kandidaten „ihr ideales sexuelles Szenario“ demnach schriftlich und allein. Quinn: „Die Bewerber wissen, dass wir die Informationen absolut vertraulich behandeln und nicht öffentlich diskutieren. In den persönlichen Gesprächen bekomme ich dann ein Gespür dafür, inwieweit ich bestimmte Themen auch vor der Kamera besprechen kann und darf. Nach den gefilmten Gesprächen versichern wir uns bei jedem Single, was ausgestrahlt werden darf und was nicht. Daran halten wir uns strikt!“

Was sagen die Experten zu den Vorwürfen von Kandidaten?

Trotzdem sind am Ende nicht alle glücklich. Mehrere Teilnehmerinnen des Experiments haben später Vorwürfe gegen Sat.1 und die Produktionsfirma Redseven erhoben. Kathrin, verheiratet in Staffel 3, hatte am Fernseher das Gefühl, bewusst als „Hassfigur“ aufgebaut worden zu sein. Online erreichten sie nach der Ausstrahlung Drohungen. Jutta ist in Staffel 2 eine unglückliche Ehe eingegangen und hat danach den Eindruck gewonnen: Ihr Scheitern passt in ein dramaturgisches Muster, das sich jedes Jahr wiederholt. Mischt die Produktionsfirma sich womöglich in die Auswahl ein – um eine erwünschte Geschichte zu herbeizuführen? Dem Vorwurf widersprechen die Experten einstimmig: „Meinem Eindruck nach zeigen wir die Singles authentisch und mit allen Facetten ihrer Persönlichkeit“, sagt Beate Quinn. Markus Ernst spricht von einer Mehrzahl zufriedener Kandidaten und ergänzt: „Mir ist aber auch bekannt, dass es ehemalige Teilnehmer gibt, die enttäuscht über den Verlauf ihrer Teilnahme sind und Schwierigkeiten haben, das Erlebte zu akzeptieren. Mir tut das leid und es berührt mich auch.“ Reingeredet worden sei ihm noch aber. Sandra Köhldorfer bestätigt das: „Wir Experten bestimmen, wer heiratet. Punkt.“

„Hochzeit auf den ersten Blick“. Acht neue Folgen laufen ab 4. November immer sonntags, 17.30 Uhr, bei Sat.1.