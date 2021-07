Bilderstrecke : Spektakuläre Fotos: Verheerende Waldbrände in Kanada und den USA

Der Westen Nordamerikas leidet erneut unter extremer Hitze. Die Waldbrandsaison ist in vollem Gange, an vielen Orten lodern verheerende Feuer. Spektakuläre Bilder dokumentieren das Ausmaß der Flammen.

San Francisco | Die Menschen im Westen des nordamerikanischen Kontinents sind erneut von extremer Hitze betroffen: Die Meteorologen warnten am Sonntag vor einer neuen "gefährlichen Hitzewelle" und Rekordtemperaturen. Zeitgleich breiten sich in den USA und Kanada verheerende Waldbrände weiter aus. In Las Vegas wurde am Samstag laut dem US-Wetterdienst die Rekordtem...

