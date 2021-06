Schon über 100 Tote : Historischer Hitzerekord in Kanada: Temperaturen wie in der Sahara

Im Westen Kanadas steigen auch im Sommer die Temperaturen selten über 35 Grad. Aktuell ist die Hitze extrem und forderte bereits mehrere Todesopfer.

Vancouver | Die extreme Hitzewelle hat in Kanada zu zahlreichen Todesfällen geführt. Wie die Polizeibehörden am Dienstag (Ortszeit) mitteilten, wurden 134 plötzliche Todesfälle im Großraum von Vancouver verzeichnet. Ein Zusammenhang mit der historischen Hitzewelle, die Kanada und den Nordwesten der USA getroffen hat, liege nahe. Am Dienstag verzeichnete der kanad...

