Bekanntgabe auf Instagram : Nathalie Volk: Ex-GNTM-Model verlobt sich mit „Hells Angels“-Rocker

Bei Ex-GNTM-Kandidatin Nathalie Volk läuten wohl bald die Hochzeitsglocken. Sie hat sich mit dem "Hells Angels"-Rocker Timur A. verlobt. Auf Instagram präsentierte sie stolz ihren Verlobungsring.

Antalya | Nach weniger als einem Jahr Beziehung ist die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Nathalie Volk bereit, mit ihrem Partner Timur A. den Bund des Lebens einzugehen. Am Mittwoch hielt der "Hells Angels"-Rocker in der Türkei um die Hand des Models an – ganz romantisch bei einem Dinner am Strand, wie Volk auf Instagram zeigte. "Ich bin so glü...

