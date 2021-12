Wintersport : Ex-Corona-Hotspot Ischgl startet in Skisaison

Mitten im Lockdown sind die Lifte im Wintersportort Ischgl in Österreich wieder geöffnet. Der Andrang der Skifahrer hielt sich allerdings in Grenzen. Auch in Deutschland startet die Saison.

Ischgl | Bei strahlendem Sonnenschein und mit frischem Neuschnee ist die österreichische Wintersportgemeinde Ischgl am Freitag in die Saison gestartet. An den Liften in dem Tiroler Ort, von dessen Après-Ski-Szene aus sich das Coronavirus Anfang 2020 über Österreichs Grenzen in viele Länder Europas verbreitet hatte, herrschte kaum Betrieb. Rund 150 Skifahrer...

