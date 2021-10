Gründung von Söldnertruppe : Ex-Bundeswehrsoldaten wegen Terrorverdachts festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat zwei Ex-Bundeswehrsoldaten wegen des Verdachts festnehmen lassen, eine terroristische Vereinigung gründen zu wollen. Die Männer hätten den Plan verfolgt, eine Söldnertruppe zu bilden.

Karlsruhe | Festnahmen in Süddeutschland: Die zwei ehemaligen Bundeswehrsoldaten sind wegen des Verdachts festnehmen geworden, weil sie eine terroristische Vereinigung gründen wollten. Die beiden Männer hätten geplant, eine 100 bis 150 Mann starke Söldnertruppe unter ihrem Kommando zu bilden, teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe mit. Mit dieser ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.