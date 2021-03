Blockade im Suez-Kanal : Container-Koloss steckt fest: Crew soll vorher „Penis-Route“ gefahren sein

Vor der Havarie des Container-Riesen "Ever Given" war die Crew offenbar damit beschäftigt, eine "Penis-Route" zu fahren.

Kairo/Hamburg | Seit Dienstag blockiert die 400 Meter lange "Ever Given" den Suez-Kanal, das unter der Flagge Panamas fahrende Containerschiff war wegen schlechter Sicht in einem Sandsturm auf Grund gelaufen. Derzeit versuchen acht Schlepper den Frachter wieder flott zu bekommen. Ein neues Video zeigt, was die Crew vor der Havarie getrieben haben soll. "Penis-Rout...

