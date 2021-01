Bachelor 2021 : Einschalten! Nicht verpassen! Heute startet Niko Griesert ins Liebesglück

Endlich! Heute strahlt RTL die erste "Bachelor"-Folge mit Niko Griesert aus. Was bringt die Folge 1? (Keine Spoiler.)

Avatar_shz von Daniel Benedict und Julia Gödde-Polley

20. Januar 2021, 17:28 Uhr

Berlin | Es ist soweit! Am Mittwoch, 20. Januar, startet RTL um 20.15 Uhr die elfte "Bachelor"-Staffel. Neun aufregende Folgen lang sucht Niko Griesert die Liebe. Osnabrücks schönstem IT-Projektmanager stehen 22 hoffnungsvolle Influencerinnen zur Auswahl, die ihrerseits das Licht der Öffentlichkeit suchen.

Ein Novum der Staffel: Zum ersten Mal lernt der Bachelor nicht alle Frauen auf einmal kennen. Fünf Kandidatinnen verbringen die erste Nacht der Rosen in Corona-Quarantäne. Eine Win-win-Situation: Linda, Denise, Debora, Kim-Denise und Jacqueline B. sind automatisch eine Folge weiter. Und Niko muss sich erstmal nur 17 Namen merken.

Was bringt die erste Folge?

Weniger Frauen, mehr Höhepunkte: Schon das Debüt von Niko Griesert ist fulminant! Traditionell sind erste "Bachelor"-Folgen eher fad. Noch kennt und hasst man sich nicht, die Agonie im Luxus-Container hat ihre konfliktsteigernde Wirkung noch nicht entfaltet. Die einzige Möglichkeit aufzufallen, sind jetzt jene Geschenke, mit denen die mutigsten Ladys den Bachelor gleich zur Begrüßung in Verlegenheit bringen. Schon hier beweisen die neuen Teilnehmer Klasse: Hannah beispielsweise hat eine romantische Yoga-Matte dabei, auf der sie Niko seine Aufregung abtrainiert. Noch bevor sie sich auch nur vorgestellt hat. Tragisch: Nur wenige Minuten vorher hatte der zu Protokoll gegeben, dass er sich inzwischen von selbst beruhigt hat.

Achtung, Wortspiel: Scharfes Dekolleté!

Eine andere Kandidatin hat eine Chili-Schote im Dekolleté mitgeführt und zwingt den Bachelor reinzubeißen. (In die Schote.) Und das gegen Niko Grieserts erklärten Willen. Also echt! Nein heißt Nein! Das gilt auch für dich, Stefanie Desiree! Zur Strafe nennt Niko sie halblaut eine Irre. Denn auch das ist neu: Die elfte Staffel simuliert Authentizität, indem sie angebliche Wortwechsel zwischen Stars und Team mitschneidet.

Gedreht wurde diesmal in Deutschland statt in irgendeinem Insel-Paradies. Zum Ausgleich stellt RTL seinen Stars immerhin eine Champagner-Pyramide ins Set. Bis zum Anstoßen dürfte die Leckerei zwar lauwarm sein. Trotzdem trägt die wacklige Statik des Aufbaus mehr Spannung in die Folge als Nikos Vorgänger in seine gesamte Staffel. Beim "Bachelor" weiß man schließlich nie, wann was zu Bruch geht.

Wer ist weiter wer ist raus?

Noch bevor der letzte Champagner-Tropfen verperlt ist, muss Niko zwei Frauen schon wieder nach Hause schicken. Wen es trifft, lesen Sie nach der Ausstrahlung in diesem Artikel. Wir halten ihn während der gesamten Staffel aktuell. Wichtige Hintergründe, O-Töne des Bachelors und die ungeschönten Porträts der überschminkten Ladys lesen Sie in unserer "Bachelor"-Berichterstattung:

