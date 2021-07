Emotionale Szenen in Erftstadt : „Was soll denn nun werden?“ Bewohner zurück in Schlamm-Häusern

Das Hochwasser hat in Erftstadt-Blessem besonders verheerend gewütet. Nun dürfen die meisten Bewohner in ihre Häuser zurück – und stehen dort fassungslos vor dem, was noch übrig ist von ihrem Zuhause.

Erftstadt | Der obere Teil des massiven Eichenschranks ist unversehrt – hinter den Glastüren stecken Kinderfotos. "Gott sei Dank, wenigstens die Bilder von meinen Enkelchen sind noch da", sagt Susanne Dunkel. Die 70-Jährige steht am Donnerstag in ihrem Esszimmer in Erftstadt-Blessem (Nordrhein-Westfalen): Bis auf den Schrank ist der Raum leer, der Boden ist glits...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.