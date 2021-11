Bergbau : Elf Jahre nach Minenunglück in Neuseeland: Leichen entdeckt

Es war eines der schlimmsten Minenunglücke in Neuseelands Geschichte: 29 Menschen verloren im November 2010 ihr Leben. Jetzt wurden die sterblichen Überreste von mindestens zwei der Opfer geborgen.

Atarau | Elf Jahre nach einem schweren Minenunglück in Neuseeland mit 29 Toten haben die Behörden die sterblichen Überreste von mindestens zwei der Opfer entdeckt. Die Leichen seien mittels Kameras, die durch Bohrlöcher in das Bergwerk Pike River Mine eingeführt wurden, „am äußersten Ende der Mine“ gefunden worden, sagte Kriminalkommissar Peter Read am Mittwoc...

