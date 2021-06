Alkoholfreier Erdbeer-Daiquiri : Eis trifft Erdbeere: Der perfekte Sommer-Cocktail für den heißesten Tag in SH

Die Temperatur in Schleswig-Holstein knackt heute die 30 Grad – wir haben den passenden Drink zum Wetter.

Flensburg | Eine Hitze ist das! Mit Temperaturen über 30 Grad sucht Hoch „Yona“ am Donnerstag den Norden heim. Damit wird der sonst so kühle Norddeutsche nur dann fertig, wenn Wasser im Spiel ist. Bestenfalls in fest-kalter Form. Und weil der bislang heißeste Tag in diesem Jahr die Sommerferien zwar knapp verfehlt, nicht aber die Erdbeersaison, drängt sich ein Er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.