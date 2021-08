Rekordversuch : Einmal um die ganze Welt

19 Jahre ist sie alt: Jetzt hat Zara Ruthermord mit ihrem Flugzeug Richtung Weltrekord abgehoben. Sie will die Erde einmal umrunden.

Kortrijk | Die 19-jährige Zara Rutherford hat von Belgien aus ihren Flug um die Erde gestartet. Die belgisch-britische Pilotin hob am Mittwochvormittag in ihrem Ultraleichtflugzeug aus der Stadt Kortrijk ab, wie unter anderem die BBC berichtete. Läuft alles nach Plan, wird sie rund drei Monate unterwegs sein und in 90 Stopps den Planeten umrunden. Rutherford ...

