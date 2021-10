Briten in Sorge um Oberhaupt : Premier Johnson verrät: So geht es Königin Elisabeth wirklich

Zwei Wochen soll sich Königin Elizabeth II. schonen, mindestens. Doch wird sich die 95 Jahre alte Queen an den Rat ihrer Ärzte halten? Premier Johnson hat mit ihr gesprochen.

London | Queen Elizabeth II. (95) geht es nach Angaben des britischen Premierministers Boris Johnson trotz ihrer angeschlagenen Gesundheit gut. "Ich habe wie jede Woche als Teil meines Jobs mit Ihrer Majestät gesprochen, und sie war gut drauf", sagt Johnson am Samstag dem Sender ITV am Rande des G20-Gipfels in Rom. "Ihre Ärzte haben ihr gesagt, dass sie sich s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.