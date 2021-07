Hochwasserkatastrophe : Eifel-Ort: „Es gibt Tote, es gibt Vermisste“

„Es gibt Tote, es gibt Vermisste, es gibt viele, die noch in Gefahr sind“: Die Schilderungen von Malu Dreyer klingen unvorstellbar. Überflutungen und Dauerregen haben mehrere Orte in Rheinland-Pfalz zerstört.

Ahrweiler/Eifel | Die Wassermassen fressen sich regelrecht durch die Orte. Es sind unfassbare Bilder und Szenen, die sich am Donnerstagmorgen in der Eifel abspielen. Das, was die meisten Menschen in Deutschland bislang nur aus weiter Ferne kannten, ist plötzlich ganz nah: Mindestens vier Menschen sterben nach Überflutungen und Dauerregen im Landkreis Ahrweiler. Im E...

