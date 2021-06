EM 2020 : Quer durch Europa: So verbreiten die Fußballfans das Coronavirus

24 Teams in elf europäischen Ländern: Viele Fans begleiten ihre Mannschaft bei der EM 2020 durch ganz Europa. Zwangsläufig verbreiten die Fans auch das Coronavirus. Experten raten von Reisen nach Großbritannien ab.

Hamburg | Die EM 2020 startet ab Samstag in ihre entscheidende Phase: Die K.o.-Spiele beginnen. Während das deutsche Team erst am kommenden Dienstag, 18 Uhr, im Londoner Wembley-Stadion gegen Gastgeber England spielt, treffen im Achtelfinale am Samstag bereits die Teams aus Wales und Dänemark (in Amsterdam) sowie Italien und Österreich (in London) aufeinander. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.