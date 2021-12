Katastrophe : Dutzende Opfer bei Hausbrand in Japan befürchtet

Es ist eine der schlimmsten Brandkatastrophen in Japan seit Jahrzehnten. Gut zwei Dutzend Tote werden befürchtet, nachdem in der Millionenmetropole Osaka ein Brand in einem Hochhaus ausbrach.

Osaka | Bei einem der verheerendsten Hochhausbrände in Japan seit 20 Jahren sind vermutlich mehr als zwei Dutzend Menschen ums Leben gekommen. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Freitag aus der Millionen-Metropole Osaka berichtete, wurde bei 27 Menschen „Herz- und Atemstillstand“ diagnostiziert. Das ist eine in Japan übliche Formulierung, bevor der To...

