Nachruf : „Dune“-Schauspieler Dean Stockwell ist tot

Als Kinderdarsteller erlebte Dean Stockwell Hollywoods Goldene Ära. Mit Wenders' "Paris, Texas" und David Lynchs "Dune" startete er eine zweite Karriere. Jetzt ist er im Alter von 85 Jahren gestorben.

Los Angeles | Der Schauspieler Dean Stockwell, unter anderem bekannt aus der Serie "Zurück in die Vergangenheit", ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten tot. Stockwell starb demnach bereits am Sonntag an einer "natürlichen Ursache" im Alter von 85 Jahren. Das meldet unter anderem das Branchenmagazin "Deadline" unter Berufung auf einen Sprecher der Familie. ...

