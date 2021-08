Indonesien : Drei seltene Sumatra-Tiger in Falle verendet

Nur noch wenige Sumatra-Tiger leben auf der indonesischen Insel. Nun sind drei von ihnen in einer Falle gestorben, die offenbar für ganz andere Tiere gedacht war.

Medan | Drei seltene Sumatra-Tiger sind in Indonesien in einer Falle verendet. Die Kadaver der Raubkatzen - eine Tigermutter und ihre zwei Jungen - seien in der nördlichen Provinz Aceh in einer Drahtfalle entdeckt worden, sagte ein Sprecher der örtlichen Naturschutzbehörde. „Es hieß, dass die Falle für Wildschweine gedacht gewesen sei, aber natürlich kann ...

