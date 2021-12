Waffengewalt : Drei Tote an US-Schule: 15-Jähriger ist mutmaßlicher Schütze

Wieder fallen an einer Schule in den USA Schüsse, wieder sterben Jugendliche. Der mutmaßliche Täter soll selber an der High School gewesen sein und die zehnte Klasse besucht haben.

Washington | Ein 15-Jähriger soll an seiner High School in Oxford im US-Bundesstaat Michigan das Feuer eröffnet und mindestens drei seiner Mitschüler getötet haben. Sieben weitere Schüler und ein Lehrer seien bei dem Vorfall am Dienstag durch Schüsse verletzt worden, teilte das Büro des Sheriffs im Bezirk Oakland mit. Bei dem mutmaßlichen Täter handele es si...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.