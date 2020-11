Flucht im Kleinwagen : Kurioser Raub: Diebe klauen 20 Toilettenpapierrollen

Diebe haben aus einer Drogerie 20 Rollen Toilettenpapier gestohlen. Die Polizei hat die Täter bereits festgenommen.

Avatar_shz von dpa

26. November 2020, 10:19 Uhr

Rodenberg | „Die Not der vier Diebe muss besonders groß gewesen sein“, stellte ein Polizeisprecher dazu am Donnerstag fest. Die Täter im Alter von 30 bis 45 Jahren entwendeten seinen Angaben zufolge bereits am Dienstagmittag die Klopapierrollen und flüchteten in einem Kleinwagen. Weil Zeugen auf das Kennzeichen achteten, konnte die Polizei das Langfinger-Quartett ausfindig machen.

