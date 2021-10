Erkennen Sie die Stimme? : Dieser Star spricht jetzt den Vorspann der „Sendung mit der Maus“

Die Fans der "Sendung mit der Maus" müssen sich an eine neue Stimme im Vorspann gewöhnen. Nach fast 50 Jahren gibt Sprecher Günter Dybus das Mikrofon an einen echten Star weiter.

Köln | Die Fans der "Sendung mit der Maus" müssen sich an eine neue Stimme im Vorspann gewöhnen. Schauspielerin Annette Frier wird künftig ankündigen, was kommt. "Am 10. Oktober ist sie zum ersten Mal zu hören", teilte der Westdeutsche Rundfunk in Köln am Freitag mit. "Gemeinsam mit Günter Dybus, der die Lach- und Sachgeschichten seit dem 12. November 197...

