Nun droht Haftstrafe : Deutscher erschlägt im Kroatien-Urlaub eigenen Hund mit Hammer

Ein deutscher Tourist randalierte auf einer Polizeiwache in Kroatien, nachdem er seinen Hund tötete. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Zagreb | Weil er seinen Hund mit einem Hammer erschlagen hat, ist ein deutscher Tourist in Kroatien festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der 51-Jährige in der nordkroatischen Hafenstadt Rijeka festgenommen. Der Mann, der nach Angaben einer Polizeisprecherin in Kroatien im Urlaub war, sitzt nun in Untersuchungshaft. Ihm droht eine e...

