Interview von Storch : "Der heilige Zorn ist der Jugend nachzusehen"

23. Januar 2020, 01:00 Uhr

Herr von Storch, Sie gehören zu denjenigen, die der Fridays-for-Future-Bewegung Panikmache vorwerfen, deren Übertreibungen sie nicht mehr hören wollen. Die Aktivisten berufen sich auf den Weltklimarat. Halten Sie auch die IPCC-Szenarien für übertrieben?



Die IPCC-Berichte sind solide und weitgehend Konsens. Ich werfe Frau Neubauer aber vor, dass sie sich falsch auf den Weltklimarat bezieht. Nirgendwo in dessen Berichten steht etwa, Kinder würden sich auf den Schulhöfen bald die Füße verbrennen, wie Frau Neubauer es behauptet hat.

Wie bedrohlich ist der Klimawandel?

Wissenschaftlicher Konsens ist: Wenn wir mehr als zwei Grad im globalen Mittel bekommen, dann wird es schwieriger und schwieriger, damit umzugehen. Und wenn wir das politisch legitime Ziel erreichen wollen, die Erwärmung unter zwei Grad zu halten, müssen die Netto-Emissionen bis 2050 auf null gebracht werden, und zwar überall auf der Welt. Aber nicht nur das: Es muss eine Phase mit deutlich negativen Emissionen folgen, in der CO2 aus der Atmosphäre entfernt wird.

Sie sprechen nüchtern von einem „politisch legitimen Ziel“. Die streikenden Schüler sehen in den zwei Grad eine Grenze, an deren Einhaltung ihre Zukunft hängt.

Das ändert nichts daran, dass es ein politisches Ziel ist, nicht ein von der Wissenschaft vorgegebenes „Muss“. Wissenschaft sagt, dass die Emissionen bis 2050 auf null müssen, wenn das Ziel erreicht werden soll. Wissenschaft sagt auch, dass es auf der Anpassungsseite einfacher wird, wenn dieses Ziel erreicht wird.

Ist die Politik der Bundesregierung der vergangenen Jahre dafür ausreichend?

Ich habe den Eindruck, dass eine Bejahung dieser Frage einiges an Optimismus erfordern würde. Aber es gibt ein grundsätzliches Missverständnis: Eine Dekarbonisierung nur bei uns würde dem Weltklima kaum etwas bringen. Dann ginge es von 38 Gigatonnen C02 pro Jahr auf 36 Gigatonnen runter. Die Wirkung wäre gering. Der Rest der Welt muss mitziehen. Darüber macht sich die Öffentlichkeit keine Gedanken. Entscheidend ist aber letztlich nicht, ob Deutschland seine eigenen Verpflichtungen erfüllt, sondern wie Deutschland dazu beitragen kann, das Gesamtziel zu erreichen. Diese Diskussion wird nicht geführt.

Wie kann Deutschland dazu beitragen?

Unserer Ressource ist der technische Verstand. Diesen haben wir in der Vergangenheit eingesetzt für die Entwicklung von wind- und Solarenergie oder Energiesparlampen. Dazu gehören auch organisatorische Dinge wie der Emissionshandel. Diese Kompetenzen müssen wir zukünftig nutzen, um Klimaschutz wirtschaftlich attraktiv zu machen, und zwar überall in der Welt.

Wie?

Ein Dreiklang ist notwendig: Klimaneutrale Technologien müssen sich lohnen, damit diese auf der ganzen Welt genutzt werden. Die Entwicklung dafür können wir subventionieren, indem jedermann, der wirtschaftlich stark genug ist, dafür mehr bezahlt. Das hat mit dem Energie-Einspeise-Gesetz gut funktioniert. Das hatte weit über Deutschland hinaus einen Wind- und Solarboom ausgelöst. Der Staat muss dafür Innovationen gezielt fördern. Zweitens bedarf es der gesellschaftlichen Akzeptanz. Wir sollten aufhören, gegen jede Form der Modernisierung zu klagen, wenn sie uns persönlich nicht passt, seien es Windmühlen, Stromtrassen oder Bahnstrecken. Es muss Schluss sein mit dem Sankt-Florians-Prinzip. Wir müssen – drittens – bereit sein, Versuchskaninchen der neuen Techniken zu werden. Denken Sie an die Energiesparlampen, die uns jahrelang genervt haben. Inzwischen gibt es wunderbare Glühlampen, die kaum Strom verbrauchen. Das Beispiel kann Mut machen. Die klugen Köpfe, die es mit Sicherheit in Ministerien, in Konzernen und an den Hochschulen gibt, sind gefragt, sich stärker einzumischen.

Müssen die Menschen auch ihren Lebenswandel ändern?

Nichts spricht dagegen, Verzicht zu üben. Natürlich wäre es sinnvoll, nicht mehr zum Saufen nach Mallorca zu fliegen. Aber den Klimawandel wird das nicht aufhalten. Und wenn Flugscham dazu führt, dass die jungen Leute nicht mehr in die Welt hinausfliegen und erfahren, was den Menschen in anderen Erdteilen wichtig ist, wäre das ein enormer Verlust.

Warum?

Eben weil es notwendig ist, die Probleme der Menschen zu kennen, anstelle ihnen Vorschriften machen zu wollen. Wenn in Afrika Frauen bei der Geburt sterben, weil es keine verlässliche Infrastruktur gibt, können wir ja nicht sagen: Ihr dürft kein neues Kohlekraftwerk bauen. Richtig wäre es, Programme für diese Länder aufzulegen, um ihnen zu helfen, mit Wasserstoff oder Sonne ihren Strom zu erzeugen und eben nicht mit Kohle. Also konkrete Unterstützung anzubieten, anstatt mit moralischer Überheblichkeit und Besserwisserei zu nerven. Helfen können wir den Ländern der Dritten Welt auch bei der Anpassung an Umweltkatastrophen. Hurrikane hat es schon immer gegeben. Sich darauf verlässlich vorzubereiten, rettet tausende Menschenleben – und tatsächlich sind hier bemerkenswerte Fortschritte in den letzten Jahrzehnten gemacht worden. Aber auf dem Gebiet könnten wir wesentlich mehr tun.

Sollte Deutschland andere Staaten auch mit Knowhow aus der Kernenergie unterstützen, um CO2-frei Energie zu gewinnen?

Ich plädiere nicht für eine Nutzung der Atomkraft. Aber das Potenzial der Kernenergie für klimaneutrale Stromerzeugung sollte intensiv geprüft werden. Frankreich emittiert dank Atomkraft viel weniger Treibhausgases als wir. Eine Laufzeitverlängerung unserer Meiler könnte sinnvoll sein, um kurzfristig CO2 einzusparen. Wenn der Klimaschutz die alles beherrschende Herausforderung ist, können wir ja nicht aus ideologischen Gründen sagen, wir verzichten dabei aber auf die Kernkraft. Hier brauchen wir eine Offenheit, die auch die technologischen Fortschritte anerkennt, wenn es um die Sicherheit und strahlenden Müll geht. Auch hier gilt: Wir Deutschen sollten nicht meinen, wir wüssten es besser als alle anderen.

Kommen wir nochmal zurück zur Ausgangsfrage: Wäre es Ihnen lieber, Luisa Neubauer und die Fridays-for-Future-Bewegung würden weniger Lärm machen?

Die Aktivitäten von Fridays for Future sind vollständig legitim. Und der heilige Zorn ist der Jugend nachzusehen. Aber: Die Schülerdemos haben dazu geführt, dass jede Umweltproblematik unter dem Thema Klima subsumiert wird, wie man es auf den Plakaten der Schüler lesen kann. Plastik im Meer ist schlimm. Raser auf den Autobahnen sind gefährlich. Aber beides ist kein Klimaproblem. Hier werden viele aus Sicht der Aktivisten unerfreuliche Entwicklungen zusammengepackt, die nichts mit dem CO2-Ausstoß zu tun haben. Der Klimaschutz wird zur Allzweckwaffe im Kampf gegen unliebsames Verhalten erklärt. Der Klimawandel ist eine wesentliche Herausforderung. Aber die Lärmbelästigung am Hamburger Flughafen, feinstaubemittierende Dieselfahrzeuge oder vermüllende Meere haben damit nichts zu tun. Wir müssen den Fokus darauf richten, den CO2-Ausstoß weltweit wirksam zu vermindern. Dafür kann und muss Deutschland positive Anstöße geben. Aber noch einmal: Funktionieren wird das nur, wenn der Weg wirtschaftlich attraktiv ist, und nicht durch moralischen Fingerzeige.