Solidarischer Gruß aus Hollywood : Tausende demonstrieren in Tel Aviv für Ende der Gewalt gegen Frauen

×”×™×× ×× ×™ ×¢××דת ×¢× ××—×™×תי בישר×ל ש×××—×ת × ×’×“ ×לי××ת × ×©×™×. ×”××—××” ×”×™× ×‘×‘×™×ª שלי, ישר×ל, ×בל הת×פעה ×”× ×ר×ית ×”×–× ×§×™×™×ת בכל ×ק×× ×œ×œ× ×§×©×¨ לגזע, דת, רקע ×× ×’×™×œ. ×× ×™ ק×ר×ת לכ××œ× ×œ×§×—×ª ×¢×דה לעז×ר ×ל×גר ×ת הת×פעה ×”×ק×ללת ×”×–×. ×œ× ×¢×ד! ×ין ×ק×× ×œ×¡×‘×œ× ×ת ×× ×œ×”×›×œ×”. ×–×” ××כרח להפסיק!!! ב××× × ×¢××ד ×›××œ× × ××××—×“×™× ×× ×¦×¢×§ לעתיד ××ב ×™×תר. ב×××— ×™×תר. ×לכן ×©× ×‘×—××¥ ×©× ×צ××ת ב×צב של ××™×× ××לי××ת בבקשה ×¤× × ×œ×¢×–×¨×” ×× ×œ×קל×. ×תן חש×ב×ת.חייכן חש×בי×!!כל כך! Today I stand in solidarity with my sisters in Israel who are protesting domestic violence against women. The protest today is in Israel, BUT the struggle is global. Domestic violence doesnâ™t discriminate against gender, race, religion, background, or age. I call on all people to take a stand against the violence. Enough is enough. No more. It HAS to stop. Let's stand together, men and women, united for a better future. And for you out there, who is suffering, please seek help or refuge, and know that I am here standing for you.