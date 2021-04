Menschen im Rekordalter : Über 100 Jahre – das sind die ältesten Menschen der Welt und in ihrer Region

Mit Hester Ford ist am Wochenende der älteste Mensch der USA verstorben. Die älteste Deutsche soll in Itzehoe leben.

Charlotte | Hester McCardell Ford starb, wie berichtet, am Samstag im Alter von mindestens 115 Jahren in ihrem Haus in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina. Sie galt als ältester Mensch der USA und hinterließ Hunderte Nachfahren. Nach Daten der Forschungsgruppe Gerontologie wurde Hester McCardell Ford am 15. August 1905 in South Carolina geboren – demnac...

