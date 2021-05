Corona-Lockerungen : Dann ist wieder Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern möglich

Der Ostsee-Urlaub kann kommen: Mecklenburg-Vorpommern lässt wieder Urlauber und Tagestouristen einreisen.

Schwerin | Touristen aus ganz Deutschland dürfen vom 4. Juni an wieder in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub machen. Tagesgäste können vom 11. Juni an wieder ins Land. Besitzer von Ferienwohnungen dürfen bereits von diesem Freitag (28. Mai) an wieder kommen, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch nach einem Gipfel zum Tourismus mit Vertretern von ...

