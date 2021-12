49-Jährige in Isolation : Dänische Kronprinzessin Mary hat sich mit dem Coronavirus angesteckt

Weiterer Coronafall im dänischen Palast: Kronprinzessin Mary ist am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 49-Jährige befindet sich nun in Isolation.

Kopenhagen | Die dänische Kronprinzessin Mary (49) hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Frau des dänischen Thronfolgers Kronprinz Frederik (53) sei am Montag positiv getestet worden und halte sich nun in Isolation auf Schloss Amalienborg in Kopenhagen auf, teilte das dänische Königshaus mit. Nicht der erste Coronafall im Palast Ob die gebürtige Austr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.