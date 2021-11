Adel : Dänische Königin Margrethe II. setzt Besuch in München fort

Zu ihrem Besuch bei Markus Söder in der Münchner Residenz fuhr die Staatsregierung das volle Programm auf: Böller, Blumen, Blasmusik. Am Samstag wird es für die dänische Königin wohl etwas ruhiger.

München | Die dänische Königin Margrethe II. setzt am Samstag ihren Besuch in München fort. Sie wird in der Akademie der bildenden Künste München zu Gast sein. Dort soll sie an der Unterzeichnungszeremonie für ein Pilotprogramm für deutsch-dänische Stipendien im Kulturbereich teilnehmen. Am Freitag hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Monarchin ...

