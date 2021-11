Corona-Pandemie : Dänische Gesundheitsbehörde fordert Booster-Dosis für alle ab 18 Jahren

Die Auffrischungsimpfungen nehmen hierzulande an Fahrt auf. Unser Nachbarland Dänemark zieht zeitgleich alle Register und fordert Booster-Impfungen für alle Volljährigen.

Kopenhagen | Die in anderen europäischen Ländern sollen alle Erwachsenen in Dänemark eine Auffrischimpfung gegen Covid-19 angeboten bekommen. Das empfahl die dänische Gesundheitsverwaltung angesichts rapide gestiegener Corona-Zahlen am Donnerstag. Die entsprechende Einladung zur Booster-Dosis sollten alle Volljährigen sechs Monate nach der Zweitimpfung erhalten. ...

