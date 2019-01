DSDS 2019 : Xavier Naidoo debütiert als Bohlens Juror: Gab’s Skandale?

Xavier Naidoo startet seine Karriere als DSDS-Juror? Gab es beim Staffelauftakt die erhofften Skandale?

von Daniel Benedict

06. Januar 2019, 01:32 Uhr

Berlin | Normalerweise ruht der Zeigefinger bei DSDS zur Sicherheit auf der Stummschalt-Taste. Beim Auftakt der 16. Staffel fummelte man stattdessen erstmal nervös an den Bildschirmeinstellungen rum – um irgendwann einzusehen: Die Juroren sind gar nicht unscharf, sondern einfach nur heillos überschminkt. Nur gut also, dass der Off-Kommentar Namen nannte. Außer Bohlen sind alle neu.



DSDS-Einzelkritik 1: Pietro Lombardi

Pietro Lombardi zum Beispiel, der erste DSDS-Juror, der selbst mal Kandidat war – und seitdem, so erfährt man, nicht nur sein Privatleben vermarktet, sondern offenbar auch weiterhin noch singt. Jetzt sitzt er an der Seite seines Ziehvaters, und gemeinsam wirken sie wie zwei Veteranen, denen die Show längst egal ist. Beide kennen sich aus und erfassen die Chancen der Kandidaten intuitiv. Mitunter gucken sie kaum hin und albern lieber mit Hüten rum. Als der Kampfsportler Nico sich bei Rammstein die Seele aus dem Leib schreit, trampelt Lombardi in seinen Auftritt, um sich – der Kandidat singt noch – Kung Fu beibringen zu lassen. Immerhin hat er den Anstand, den Mann danach in den Recall zu lotsen.

DSDS-Einzelkritik 2: Wozu Oana Nechiti?

Neben Lombardi sitzt Oana Nechiti. DSDS-Zuschauern dürfte sie völlig unbekannt sein, weil sie zwar auch sonst bei RTL arbeitet, das aber in der gediegenen Show „Let’s Dance“. Als Profi-Tänzerin hat sie keinerlei musikalische Expertise. Ihr Votum beschränkt die „Style-Expertin“ deshalb streng auf Ausstrahlung und Bühnenpräsenz – womit sie hinter den Kulissen der Live-Shows eigentlich besser aufgehoben wäre als im Casting. Hier sollen die Kandidaten doch ihr „rohes Talent“ vorführen, wie Naidoo sagt, – und um Gottes willen nicht tanzen. Nun redet Nechiti den Sängerinnen „dekorative“ Gesten aus. Und es beschleicht einen der Gedanke, dass sie selbst nur aus dekorativen Gründen in dem Gremium singender Männer gelandet ist.

DSDS-Einzelkritik 3: Xavier Naidoo ohne Aluhut

Ganz links am Pult sitzt dann Xavier Naidoo oder, wie es im Off-Ton heißt: „die TV-Sensation des Jahres“. Und es stimmt ja, dass DSDS nur deshalb interessant ist, weil zum ersten Mal ein Juror mehr polarisiert als Bohlen selbst. Aber welchen Skandal auch immer man sich von Naidoo erhofft – bei RTL verbreitet er keine Verschwörungstheorien, stellt die deutsche Souveränität nicht in Abrede und bringt Schwule nicht mit Kinderschändern in Verbindung. Bislang lässt er sich nicht mal auf das massentaugliche Mobbing der Show ein. Naidoo swingt auch bei miesen Auftritten unterstützend mit und gibt einer Kandidatin selbst dann sinnvolle Rückmeldungen, wenn Bohlen sie schon als „faule Bratze“ disqualifiziert hat. Das Schlimmste, was man ihm vorwerfen kann, ist der affektierte Dauerspruch „Girl can sing!“, mit dem er besonders gute Sängerinnen lobt.

Wie waren die Kandidaten?

RTL schneidet zum Staffelauftakt einen klassischen Mix zusammen: Fabrizio, ein Kind-Mann in High Heels, wird als polternde Diva zur Lachnummer. Nachdem er Amy Winehouse verhunzt hat, provoziert er einen Streit mit der Jury, der so peinlich ist, dass die „Bild“ schon am Vortag darüber berichtet. Weitere Kuriosa sind eine Finanzbeamtin, die nicht aufhört, schief zu singen, und die tüdelige Stephanie, die keinen verständlichen Satz rausbringt, dafür aber ein eindrucksvolle Version von „Un-Break My Heart“. Zum Ausgleich für die Häme wird eine Angelina wird zur besten Friseurin der DSDS-Geschichte gekürt. Dazu kommen soziale Themen wie Davin, der Altenpfleger mit Herz und Stimme, oder Christina, eine junge Frau, die singend das Stottern besiegt.

Dieter Bohlen brabbelt von Alicia im Bikini

Schluss- und Höhepunkt ist dann Alicia-Awa Beissert, die eine schöne Geschichte mitbringt: Zum Casting ist sie nur erschienen, weil ihre Mutter sie sonst zuhause rausgeschmissen hätte – aus Wut über das vergeudete Talent. Beim Casting sitzt die Mutter nun samt Schoßhund im Studio, und Alicia legt ihr zu Rihannas „Stay“ die Hand um die Schulter. Ein toller Moment, auch um den Personalstil der Juroren herauszustreichen: Xavier Naidoo lobt die berührenden Mutter-Tochter-Geste und tupft sich unter der Sonnenbrille die Tränen. Bohlen lobt den „mega“ Körper der Kandidatin, hebt hervor, wie schön sie sich bewegt und erwähnt am Ende, dass sie – „on top“ – auch gut singt. Oana Nechiti qualifiziert sie mit ihrer Goldenen CD für den Auslands-Recall. Das gefällt auch dem Chef. In den letzten Worten des Abends fantasiert er, wie die 21-Jährige im weißen Bikini Thailands Strände entlang spaziert.

